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Kemal Kılıçdaroğlu'nun “gümrük” iddiası boşa çıktı

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Giriş: 17.03.2021 22:27
Güncelleme:17.03.2021 22:38
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Van Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapalı olduğunu iddia etti. Ancak gerçek öyle değil... Kapıköy Sınır Kapısı 08.00 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Sadece TIR geçişlerinin şimdilik durmuş olmasının nedeniyse İran tarafındaki inşaat çalışmaları.

Grup toplantısında kameralar karşısına geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Van Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olduğunu söyledi. Yine bilgi sahibi olmadan ve gerçeği araştırmadan yorumda bulunan Kılıçdaroğlu, bir kez daha baltayı taşa vurdu.

İran'a açılan Van Kapıköy Sınır Kapısında 08.00 17.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Hudut kapısı, sadece TIR giriş ve çıkışları için şimdilik kapalı.

Bunun sebebiyse İran tarafındaki Razi Hudut Kapısı'ndaki gümrük sahası inşaat çalışması.

Bu çalışma bittiğinde TIR giriş çıkışlarına da Kapıköy açılacak.

Türk ve yabancı yolcuların pasaport veri giriş-çıkış işlemleri ise şu anda yapılıyor.

Van Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısı'nda ise pandemi tedbirleri nedeniyle yolcu giriş-çıkış işlemi yapılmıyor ama yük değişimi yöntemiyle ticari faaliyetler devam ediyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, iddiasının gerçek dışı çıkmasının ardından bir açıklama yapacak mı sorusuna ise henüz yanıt bulunmuş değil.

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