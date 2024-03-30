Kemal Kılıçdaroğlu’ndan pankart açıklaması! “Duygusal kopuş” göndermesi

CHP'de 1 Nisan hareketliliği var. İstanbul'un birçok ilçesi malum "hançerleyenlere oy yok" pankartlarıyla donatıldı. İmamoğlu ise o pankartları toplattı. Tam bu sırada Kılıçdaroğlu uzun bir mesaj yayınladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN