22 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'konuşmayın' talimatı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'konuşmayın' talimatı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2020 12:22
Güncelleme:22.08.2020 12:22
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek." dedi. Türkiye bu açıklama ile sevince boğulurken, CHP sessizliğe büründü. Sessizliğin nedeni daha sonra ortaya çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'konuşmayın' talimatı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'konuşmayın' talimatı!
Doğal gaz keşfiyle eksen nasıl değişecek?
Doğal gaz keşfiyle eksen nasıl değişecek?
Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de! Sıcak görüntüler...
Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de! Sıcak görüntüler...
Ağar: Türkiye o gömleği yırtma evresinde
Ağar: Türkiye o gömleği yırtma evresinde
Doğalgaz Türkiye'de enflasyonu nasıl etkiler?
Doğalgaz Türkiye'de enflasyonu nasıl etkiler?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi Rusya'da nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi Rusya'da nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi dünya basınında nasıl yankılandı?
MHP paylaştı: Çırpınırdı Karadeniz...
MHP paylaştı: "Çırpınırdı Karadeniz..."
Bakan Albayrak Fatih Sondaj Gemisinde
Bakan Albayrak Fatih Sondaj Gemisinde
Müjde içerisindeki müjdeye dikkat çekti: 2023 yılında...
Müjde içerisindeki müjdeye dikkat çekti: 2023 yılında...
Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle duyurdu
Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle duyurdu
Benzer bir müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz
Benzer bir müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz
Daha Fazla Video Göster