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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı: Verdikleri destekten dolayı memnunuz

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Giriş: 09.05.2023 01:31
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu diyet ödemelerine şimdiden başladı. Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında HDP'nin ve içinde bulunduğu ittifak tarafından desteklendiklerini itiraf ederken "Biz bu destekten memnunuz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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