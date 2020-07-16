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Kemal Kılıçdaroğlu'na "Man Adası" şoku! Başkan Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödeyecek

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Giriş: 16.07.2020 14:08
Güncelleme:16.07.2020 14:11
Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeni açılan diğer davada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

SON DAKİKA HABERİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan ve yakınlarına yönelik iftirası ağır oldu.

İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen 'Man Adası' davasında bir karar daha çıktı.

Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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