05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Alevilerden! Emrah Uslu’dan “Haçlı Subayı” benzetmesi

Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Alevilerden! Emrah Uslu’dan “Haçlı Subayı” benzetmesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2023 11:30
Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, seccadeye ayakkabı ile basan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na "Haçlı Subayı" benzetmesi yaptı.
Bir tepki de Alevilerden! “Haçlı Subayı” benzetmesi BİR TEPKİ DE ALEVİLERDEN! "HAÇLI SUBAYI" BENZETMESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gezici klinikle ağız ve diş sağlığı hizmeti
Gezici klinikle ağız ve diş sağlığı hizmeti
Rauf Bey Gemisi yüzen okula çevrildi
Rauf Bey Gemisi yüzen okula çevrildi
Bir tepki de Alevilerden! “Haçlı Subayı” benzetmesi
Bir tepki de Alevilerden! “Haçlı Subayı” benzetmesi
Kızılay’dan esnafa takım çantası desteği
Kızılay'dan esnafa takım çantası desteği
Kurucu değerler pazarlığı!
Kurucu değerler pazarlığı!
7’lide liste krizi!
7'lide liste krizi!
7’li koalisyonda liste krizi mi?
7'li koalisyonda liste krizi mi?
Ankara’dan tepki: Lanetliyoruz
Ankara'dan tepki: Lanetliyoruz
Depremin yaraları sarılıyor
Depremin yaraları sarılıyor
İkramiye vaadine yanıt: Traktörler nerede?
İkramiye vaadine yanıt: Traktörler nerede?
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
Öcalan mesajlarına 6’lı koalisyon sessiz
Öcalan mesajlarına 6’lı koalisyon sessiz
Daha Fazla Video Göster