05 Nisan 2023, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Alevilerden! Emrah Uslu’dan “Haçlı Subayı” benzetmesi
Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, seccadeye ayakkabı ile basan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na "Haçlı Subayı" benzetmesi yaptı.