Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefete sert sözler: 'Acente kafalar' bundan rahatsız oluyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi "Katarlı gençler sınavsız olarak Türkiye’de tıp fakültesine alınacak" yalan haberine ortak oldu. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı sınav öncesi öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkiledi. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Kılıçdaroğlu’nun yalan haberler üzerinden algı oluşturma çabaları ve Türkiye-Katar ilişkilerine yönelik hazımsızlık masaya yatırıldı. Öte yandan programda Türkiye’nin Başkan Erdoğan önderliğinde Batı’ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi ele alındı. Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca son yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca'nın açıklamaları şöyle;

İŞTE YALANIN MERKEZİ

Bir ajans var para alıyor bu işi yapmak için. Dolayısıyla hayatında bu tip yalanlara, manipülasyonlara alışık olmayan insanlarda sizin gibi bu nasıl bir iştir 'yalan sonradan mı öğreniliyor?' diye haklı olarak soruyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yalan haberi, hatta tamamen manipülasyon haberi… Çünkü sadece yalan haber değil kasıtlı bir haber, maksada hizmet etmesi için yapılan bir yalan. Onu silmemiş olması da manipülasyonun varlığını bize gösteriyor. Amaçlanan nedir? Yüzbinlerce genç insan bu sınava gergin bir halde giriyor. Ümitleri var, 12 yıllık eğitimlerinin sonunda hayatlarını, istikballerini çizecekler. Onun için kritik bir anda bu insanlara bu manipülasyon yaptığınızda infial da oluşturabilirsiniz.

"GEÇERLİN TÜRKİYE'DEN UMUDUNU KESMESİ İÇİN BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR"

Ama bunun dışında da sistematik bir algı operasyonu var. Aşağı yukarı 7-8 belki 10 yıldır devam ediyor. Geçerlin ülkeden umudunu kesmesi için bir kampanya yürütülüyor. Gençlere sürekli olarak 'Bu ülkede bir gelecek yok. Türkiye'de mutlu bir hayat yaşayamazsınız. Alın başınızı gidin. Valizinizi toplayıp Avrupa'ya kaçın.' Sözleriyle propaganda ediliyor. Muhalefet 'Dünya cennet memleket rezalet' algısı yapmaya çalışıyor. Açın muhalif yayın yapan medyayı bir tek iyi şey göremiyorsunuz.

"ŞÖYE İFADE EDİYORUM! 'ACENTE KAFALAR' BUNDAN RAHATSIZ OLUYOR"

Türkiye'de özellikle kendini 'aydın atfeden' bir kesimde zihinsel bir saplantı var. Bütün dünya kurgusunu Batı'ya göre yapıyor. Kutbu Batı'da. Batı'dan gelen her şey onun için iyi, Doğu'dan gelen ise onun için kötü. Hele Doğu'dan Müslüman, Türk bir ülkeden geliyorsa onun üstüne iki defa çizik atıyor. Bünyesinde reaksiyon, alerji var, bundan kurtulamıyor. Bu da bir travmayı oluşturuyor. Şimdi Türkiye bağımsızlaştıkça, Batı ile kişilikli bir ilişki kurmaya başladıkça 'acente kafalar' bundan rahatsız oluyor. Kalibre yanlış ayarlanmış. Karşı taraf (Batı) hep kazanıyor siz (Türkiye) hep kaybediyorsunuz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan vazgeçmiyor. Erdoğan, 'One minute, dünya 5'ten büyüktür' dedi vazgeçmedi. Türkiye'nin rotası değişti. Bu sebeple kaderini Batı'ya bağlayanlarda bir travma oluştu. Bu sefer ne yapacaklar Katar, İran, Rusya ilişkinize söz edecekler. Yani Batılı olmayan bütün adımlarınıza laf söyleyecek.