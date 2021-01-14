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Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak’ın “çöp” iddiaları yalan çıktı! İlyas Topsakal: Geçmişte olan hastalıkları her yerde görüyorum

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Giriş: 14.01.2021 23:12
Güncelleme:14.01.2021 23:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz gün çöpten ekmek toplayan çarşaflı kadınların görüntülerini servis ederek "İşte Türkiye’nin hali bu" ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın "Vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" iddiaları çöktü. Tüm bu yaşanan skandalları A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumlayan Prof. Dr. İlyas Topsakal, “Geçmişte olan hastalıkları her yerde görüyorum.” dedi. Topsakal, geçmişte yaşanan olaylardan örneklerle durumu derinlemesine analiz etti. Olayın sosyolojik ve psikolojik yönünü anlatan Topsakal, yapılan propagandaların gelmişte de tutmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün çöpten ekmek toplayan çarşaflı kadınların görüntülerini servis ederek 'İşte Türkiye'nin hali' bu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" iddiaları çöktü.

Tüm bu yaşanan skandalları A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumlayan Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Geçmişte olan hastalıkları her yerde görüyorum." dedi.


Topsakal, geçmişte yaşanan olaylardan örneklerle durumu derinlemesine analiz etti.

Olayın sosyolojik ve psikolojik yönünü anlatan Topsakal, yapılan propagandaların gelmişte de tutmadığını söyledi.

SON DAKİKA: UçanKuş Tv Sunucusu Gökhan Taşkın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çöp iddiasını çürüttü! SON DAKİKA: UÇANKUŞ TV SUNUCUSU GÖKHAN TAŞKIN CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN "ÇÖP" İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ!
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