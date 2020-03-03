03 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.03.2020

Kemal Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çelişti! İşte arşivden ortaya çıkanlar | VİDEO

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde "Bütün milletime söz veriyorum millet ittifakı geldiğinde Şehitler Tepesi boş kalacak." demişti. Kılıçdaroğlu'nun arşivlerden çıkan görüntüleri yine kendisiyle çeliştiğini ortaya çıkardı. Bakın Kılıçdaroğlu daha önce Şehitler Tepesi için ne demiş.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kemal Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çelişti!
Kemal Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çelişti!
Esad rejimi artık varlığını sürdüremez
"Esad rejimi artık varlığını sürdüremez"
MHP Milletvekilinden Bahar Kalkanı açıklaması
MHP Milletvekilinden Bahar Kalkanı açıklaması
Türkiye neden Suriye’de? sorusuna AK Partili vekilinden yanıt
"Türkiye neden Suriye’de?" sorusuna AK Partili vekilinden yanıt
Türkiye'ye İdlib'de mühimmat sağlamak istiyoruz
Türkiye'ye İdlib'de mühimmat sağlamak istiyoruz
Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar
Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar
Akşener'den 'Bahar Kalkanı' açıklaması
Akşener'den 'Bahar Kalkanı' açıklaması
Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!
Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!
Türkiye’ye iftira atmaya çalıştı! O muhabire tokat gibi cevap
Türkiye’ye iftira atmaya çalıştı! O muhabire tokat gibi cevap
TBMM'de kritik İdlib oturumu
TBMM'de kritik İdlib oturumu
TSK, Esad rejimi hedeflerini tam isabet vurdu
TSK, Esad rejimi hedeflerini tam isabet vurdu
Kahraman şehit Muharrem Öğütçü’nün hikayesi
Kahraman şehit Muharrem Öğütçü’nün hikayesi
Daha Fazla Video Göster