Kemal Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çelişti! İşte arşivden ortaya çıkanlar | VİDEO

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde "Bütün milletime söz veriyorum millet ittifakı geldiğinde Şehitler Tepesi boş kalacak." demişti. Kılıçdaroğlu'nun arşivlerden çıkan görüntüleri yine kendisiyle çeliştiğini ortaya çıkardı. Bakın Kılıçdaroğlu daha önce Şehitler Tepesi için ne demiş.