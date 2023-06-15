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Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Çarpıcı anket sonuçları A Haber'de! Kılıçdaroğlu'nun yerine hangi isim isteniyor?

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Giriş: 15.06.2023 01:24
Türk siyasi tarihine kaybettiği 13 seçimle geçen ve henüz bir zaferi bulunmayan Kemal Kılıçdaroğlu seçimin faturasını da parti MYK'sına keserek istifaya yanaşmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti tabanını rahatsız ederken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler de Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. Diğer yandan Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman A Haber ekranlarında yedili koalisyona oy veren vatandaşlarla yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. İşte "Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Ederse yerine kim gelmeli?" anketinin sonuçları...
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