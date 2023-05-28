28 Mayıs 2023, Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? A Haber'de çarpıcı sözler: İşin doğası gereği...
Son dakika haberi... Millet kararını verdi Türkiye kazandı. Başkan Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda farkla kazandı. CHP Genel Merkezi'nde ise sessizlik hakim. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu istifa eder mi? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Övür çarpıcı açıklamalarda bulundu.