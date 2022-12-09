09 Aralık 2022, Cuma
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Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili fotoğrafın sırrı çözüldü! Tokalaştığı kişi kim?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı bir kişi ile fotoğrafından bir kesit paylaştı. İşte o fotoğrafın sırrı çözüldü. Kılıçdaroğlu'nun el sıkışıp makamında ağırladığı o kişi, terör örgütü PKK-KCK'lı üst düzey pekçok isim ile bağlantısı olan Hamza Güner çıktı.