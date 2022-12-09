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Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili fotoğrafın sırrı çözüldü! Tokalaştığı kişi kim?

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 09:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı bir kişi ile fotoğrafından bir kesit paylaştı. İşte o fotoğrafın sırrı çözüldü. Kılıçdaroğlu'nun el sıkışıp makamında ağırladığı o kişi, terör örgütü PKK-KCK'lı üst düzey pekçok isim ile bağlantısı olan Hamza Güner çıktı.
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