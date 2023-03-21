21 Mart 2023, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüştü?
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile Meclis'te buluştu. Eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Ziyarette ittifak konusu ele alındı. Adaylığına destek istedi Kılıçdaroğlu. Ancak muhalefet kulisleri görüşmenin zamanlamasının talihsiz olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu HDP'nin hangi şartlarını kabul etti? İYİ Parti HDP'nin şartlarını kabul edecek mi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.