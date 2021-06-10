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Kemal Kılıçdaroğlu eleştirdiği yap - işlet - devret modeline 2009'da methiyeler dizmiş
Türkiye'ye çağ atlatacak projelere karşı çıkan ve yap-işlet-devret modelini her fırsatta karalayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında bu modeli savunarak övgüler dizdiği ortaya çıktı. 2009 yılında yap-işlet-devreti savunup, 2020 yılında bu projeler üzerinden Türkiye'ye yatırım yapacak firmaları ve ülkeleri tehdit ederek 'takoz' siyaseti örneği gösteren Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu ikiyüzlüğünü de gözler önüne serdi.