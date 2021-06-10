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Kemal Kılıçdaroğlu eleştirdiği yap - işlet - devret modeline 2009'da methiyeler dizmiş

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Giriş: 10.06.2021 00:08
Türkiye'ye çağ atlatacak projelere karşı çıkan ve yap-işlet-devret modelini her fırsatta karalayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında bu modeli savunarak övgüler dizdiği ortaya çıktı. 2009 yılında yap-işlet-devreti savunup, 2020 yılında bu projeler üzerinden Türkiye'ye yatırım yapacak firmaları ve ülkeleri tehdit ederek 'takoz' siyaseti örneği gösteren Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu ikiyüzlüğünü de gözler önüne serdi.
Kemal Kılıçdaroğlu eleştirdiği yap - işlet - devret modeline 2009'da methiyeler dizmiş
Kemal Kılıçdaroğlu eleştirdiği yap - işlet - devret modeline 2009'da methiyeler dizmiş
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