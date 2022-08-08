Kemal Kılıçdaroğlu bir suç işlemiştir! Ali İhsan Yavuz A Haber'de Kılıçdaroğlu'na yüklendi

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya ilişkin ifadelerini değerlendirdi. YSK'nın elinde bile olmayan bilgilere sahip olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bir suç işlediğini söyleyen Yavuz "Bu bilgileri nereden ve hangi yolla ele geçirdiniz? Bu bilgileri size kim verdi? Bunların suç olduğunu bildiğiniz halde bununla nasıl övünebiliyorsunuz?" dedi.