08 Mayıs 2023, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu Alman basınına Türkiye'yi şikayet etti: AB ne isterse yapacağız | Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaadi
7'li koalisyon masasının ortak adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Alman basınına Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı şikayet etti. ARD'ye röportaj veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını iddia ederek; AB'nin her istediğinin uygulanacağını söyledi.