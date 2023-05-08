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Kemal Kılıçdaroğlu Alman basınına Türkiye'yi şikayet etti: AB ne isterse yapacağız | Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaadi

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Giriş: 08.05.2023 15:02
7'li koalisyon masasının ortak adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Alman basınına Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı şikayet etti. ARD'ye röportaj veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını iddia ederek; AB'nin her istediğinin uygulanacağını söyledi.
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