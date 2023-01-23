Kazanamayacağını anlayan 6'lı masa HDP'ye yanaştı! Gelecek Partili Kani Torun: "Ortak adaya doğru bir yönelme olabilir"

Adaylık meselesi üzerinden birbirine giren ve 'gizli' ortakları HDP'nin 'ayrı aday' tehdidi sonrası, 'kazanmayacağız' paniği yapan 6+1'li masanın temsilcilerinden itiraf niteliğinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi derken şimdi de Gelecek Partisi'nden "HDP ile ortak aday çıkarabiliriz" açıklaması geldi. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, ortak aday fikrine Meral Akşener'in de sıcak baktığını belirterek, "Süreç içinde ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.