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Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! Uçak zorunlu iniş yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 19:50
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. İşte detaylar...
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