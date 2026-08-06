Kayseri'deki cinayet şüphelilerine İHA destekli operasyon: 2 gözaltı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kayseri'nin Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde geçtiğimiz pazartesi gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre R.C.A. ile H.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.C.A., yanındaki bıçakla H.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden 6 bıçak darbesi aldığı belirtilen H.A. ağır yaralandı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

H.A.'nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER İHA DESTEKLİ OPERASYONLA YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan R.C.A. ve S.K.'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı.

Havacılık Daire Başkanlığından temin edilen insansız hava aracının da kullanıldığı operasyon kapsamında şüpheliler saklandıkları adreste yakalandı.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldı.