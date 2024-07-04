Kayseri ve Suriye’de eş zamanlı provokasyonlar | ANALİZ

Türkiye, Suriye ile normalleşmeyi tartışırken eş zamanlı provokasyonlar çıktı gün yüzüne. Peki ama neden? Komşu iki ülkenin sorunlarını konuşarak bir çözüme ulaştırma girişimi kimleri neden rahatsız etti? Detaylar analiz haberimizde...

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