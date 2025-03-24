24 Mart 2025, Pazartesi
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Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, görevinden uzaklaştırıldı. Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ndeki mesaisine başladı. İşte detaylar...