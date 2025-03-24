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Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde!

Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 22:17
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, görevinden uzaklaştırıldı. Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ndeki mesaisine başladı. İşte detaylar...
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Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde!
Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi’nde!
Kaymakam Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde!
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