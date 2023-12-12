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Katliamın 67. gününde Gazze notları

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 10:00
Katil İsrail Gazze'de soykırımını sürdürüyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameman Barış Yar, bölgeden son durumu aktardı.
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