Üzümün cevizin muhteşem buluşması: Orcik

Elazığ'ın coğrafi işaretli tescilli lezzeti orciğe yoğun talep var. A Haber Muhabiri Mehmet Türel, Elazığ'da üzüm ve dut kullanılarak üretilen orciğin hikayesini yerinde araştırdı ve aktardı.