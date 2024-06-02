A Haber Kudüs'te! Kurban Bayramı öncesi bölgede son durum ne?
Terör devleti İsrail Gazze'deki soykırımını 7 aydır aralıksız sürdürüyor. Katledilen sivil sayısı 36 bin 439'a, yaralananların sayısı 82 bin 627'ye yükseldi. Ateşkes de gündemdeyken, İsrail katliamı sürdürmek istiyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten aktardı.
Terör deveti İsrail'in Refah'taki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Kudüs'te son durumu canlı yayında aktardı.
İşte açıklamalarında yer alan satır başları:
Bizler şu an itibarıyla eski Kudüs'teyiz. Bu noktadan Mescid-i Aksa'ya hızlı bir şekilde geçmek için yalnızca 1 sokak ilerlememiz gerekiyor. Ancak İsrail askerleri buna izin vermiyor. Benzer manzaralar var burada bıraktığımız gibi… Hiçbir şey değişmiyor.
Burada bunlar yaşanırken, diğer tarafta Gazze'de sivil katliamları devam ediyor.
Ateşkes noktasında bir umut doğacak mı? Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya yapmış olduğu çokça çağrı vardı. Bu çağrıların ardından birçok ülke Filistin devletini tanımıştı. Bunun yanı sıra ateşkesin bir an önce gelme noktasında Başkan Erdoğan'ın çağrıları üzerine ABD Başkanı Joe Biden'dan bazı açıklamalar geldi. Biden bu açıklamalarında özellikle ateşkes konusuna değindi. Hamas teklifi aslında olumlu karşılamış durumda.
Biliyorsunuz ki, tüm Filistinli tutsaklar serbest bırakılacak. Öte yandan Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsraillilerin serbest bırakılması ve 6 haftalık bir ateşkes söz konusu olacak. Bunun yanı sıra İsrail askeri tamamen Gazze Şeridi'nden çekilecek ve Filistinliler evlerine geri dönecekti.
Aslında bakmış olduğumuzda maddeler umut vericiydi. Ancak İsrail kanadında aşırı sağ gruplar Netanyahu'ya tepki gösteriyor. Tabii ki bir de Netanyahu'ya muhalif olanlar Tel Aviv'de her akşam toplanıyor ve protestolarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Sivil kayıpları her geçen gün artıyor.
Kudüs sokaklarında zaman zaman hareketlilik ve sakinlik mevcut. Burası uzun süredir yaşananların küçük bir demosu gibiydi. Bir baskı hali ve katliam hali hep vardı. 7 Ekim'den sonra ise çok farklı bir noktaya evrildi.
Şu anda Aslanlı Kapı'nın bir başka noktasını görüyoruz. Burada İsrail askerlerinin bekleyişi devam ediyor. Refah'taki o can pazarı halen daha sürerken, Kudüs'te vatandaşlar günlük yaşantısına devam ediyor.
Daha önce bizler buradayken bir esir takasına şahitlik etmiştik. Bir süre de olsa silahlar susmuştu ancak daha sonra daha kuvvetli ve acımasız bir şekilde silahlar konuşmaya başladı. Sivil kayıpları bu kapsamda her geçen gün arttı. Bunun yanı sıra 90 bine yakın yaralı var bu sayı hiç azımsanmayacak kadar fazla. Yaralı dedik ancak birçoğu sakat kalmış durumda… Kimi de tutsak bir hayat yaşamaya devam ediyor.
Şu an itibarıyla gelişmeler bu yönde. Yakında Kurban Bayramı var. Bu bayram öncesi kalıcı ateşkesin sağlanması noktasında bir adım atılacak mı bunları yakinen takip edeceğiz.
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