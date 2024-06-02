A Haber Kudüs’te! Kurban Bayramı öncesi bölgede son durum ne?

Biliyorsunuz ki, tüm Filistinli tutsaklar serbest bırakılacak. Öte yandan Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsraillilerin serbest bırakılması ve 6 haftalık bir ateşkes söz konusu olacak. Bunun yanı sıra İsrail askeri tamamen Gazze Şeridi'nden çekilecek ve Filistinliler evlerine geri dönecekti.

Aslında bakmış olduğumuzda maddeler umut vericiydi. Ancak İsrail kanadında aşırı sağ gruplar Netanyahu'ya tepki gösteriyor. Tabii ki bir de Netanyahu'ya muhalif olanlar Tel Aviv'de her akşam toplanıyor ve protestolarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Sivil kayıpları her geçen gün artıyor.