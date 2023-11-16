Katil İsrail’in saldırganlığının sınırsızlığı

Yaşadığımız dünya düzenine bir isim koymamız istenirse rahatlıkla "İsrail kuralsızlığı" diyebiliriz. Çünkü İsrail'e asıl tehdit filistinlilerden değil, kendi saldırganlığından ve onu bütün cürümleriyle hoş gören, hatta kışkırtan ABD ve Avrupa'dan geliyor. Peki Batılı aktörler neden ne yaparsa yapsın İsrail'i mazur görüyor? Detaylar özel dosya haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN