Katil İsrail'in ordusunu Hamas'ın avcı timleri avlıyor! Ölüm bölgelerinde yerden bitme pusular

Katil İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Çatışma bölgesinde son durum ne? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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