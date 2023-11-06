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Katil İsrail'in ordusunu Hamas'ın avcı timleri avlıyor! Ölüm bölgelerinde yerden bitme pusular

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 13:23
Katil İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Çatışma bölgesinde son durum ne? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hamasın avcı timleri! Yerden bitme pusular HAMAS'IN AVCI TİMLERİ! YERDEN BİTME PUSULAR

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