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Katil İsrail'in ordusunu Hamas'ın avcı timleri avlıyor! Ölüm bölgelerinde yerden bitme pusular

KATİL İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Çatışma bölgesinde son durum ne? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:48
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Katil İsrail’in ordusunu Hamas’ın avcı timleri avlıyor! Ölüm bölgelerinde yerden bitme pusular

Katil İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Katiller sürüsü Gazze'de ilerliyor, kentin her noktasını vuruyor.

Gazze'nin hem güneyi hem kuzeyi hedef alınıyor.

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Katil İsrail’in ordusunu Hamas’ın avcı timleri avlıyor! Ölüm bölgelerinde yerden bitme pusular

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Katil İsrail’in ordusunu Hamas’ın avcı timleri avlıyor! Ölüm bölgelerinde yerden bitme pusular

MESKUN MAHAL SALDIRISINA GİRİŞEMEDİLER

Denizden bir abluka var. Diğer taraftan havadan ağır bir şekilde bombardıman devam ediyor. Kara ordusunun küçük bir kısmı tamamı değil küçük bir saldırı planladılar ve icra ettiler.


Keşif ve kuşatma saldırısı yapıyorlar. Tam bir meskun mahal saldırısına girişmediler. Köşeden ve kuzeyden bir giriş var. Bu bölgeler meskun mahalden arındırılmış toprak bölgeler. Daha çok tarla vesaire.

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Katil İsrail’in ordusunu Hamas’ın avcı timleri avlıyor! Ölüm bölgelerinde yerden bitme pusular

İSRAİL ORDUSU TUTUNAMIYOR

Dört kollu saldırının temel maksadı kuşatma saldırısı olarak söylendi maksadı hasıl olmuyor. Burada tam şehir merkezinde yeraltı tünellerinde binlerce Hamas mensubu var Hamas birlikleri var.

Bunlar zaman zaman toprak üstüne çıkıyorlar avcı timler halinde 3-4 kişilik küçük yapılar halinde. Burada tutunamıyor şu anda İsrail ordusu.

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Katil İsrail’in ordusunu Hamas’ın avcı timleri avlıyor! Ölüm bölgelerinde yerden bitme pusular

Devriye dolaşmak zorunda kalıyor hareketli olması gerekiyor. Giriş çıkışları kapatan bir nokta teşkil edip bir karakol kuramıyorlar en büyük problemleri de bu. Zaten bölgede karakol tesis etseler Hamas birkaç gün içerisinde o karakolları ortadan kaldıracak biliyorlar bunu.

Tankın zırhına güvenmek suretiyle bu bölgede araçlarla gidip geliyorlar.