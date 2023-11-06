Katil İsrail’in ordusunu Hamas’ın avcı timleri avlıyor! Ölüm bölgelerinde yerden bitme pusular

MESKUN MAHAL SALDIRISINA GİRİŞEMEDİLER

Denizden bir abluka var. Diğer taraftan havadan ağır bir şekilde bombardıman devam ediyor. Kara ordusunun küçük bir kısmı tamamı değil küçük bir saldırı planladılar ve icra ettiler.



Keşif ve kuşatma saldırısı yapıyorlar. Tam bir meskun mahal saldırısına girişmediler. Köşeden ve kuzeyden bir giriş var. Bu bölgeler meskun mahalden arındırılmış toprak bölgeler. Daha çok tarla vesaire.