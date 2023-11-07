Katil İsrail’in Gazze’yi işgal planı! Bölgede neler olacak?

İşgalci devletin katil başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze işgalinin sinyalini verdi. Her şey bittikten sonra Gazze'nin bir süre İsrail'in "güvenlik sorumluluğunda" olacağını söyledi. Peki bölgede neler olacak? Savaş bölgeye mi yayılacak? Çatışmalar nerede ve nasıl devam ediyor? Ateşkes ne kadar yakın? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

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