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Katil İsrail ateşkesi neden bozdu?

Katil İsrail ateşkesi neden bozdu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 11:41
Dünya bir kez daha Gazze'den gelen katliam haberiyle sarsıldı. İsrail Gazze ateşkesini tek taraflı olarak bozdu. Gece boyu süren saldırılarda 300'den fazla can kaybı var. Akademisyen Dr. Yeliz Albayrak, Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özgöker, "ABD İran’daki rejimi darbeyle değiştirecek bunlar ayak sesleri" dedi.
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