24 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kartalkaya'daki otelin son iki katı kaçak mıydı? Belgeler ne anlatıyor?
Kartalkaya’daki otelin son iki katı kaçak mıydı? Belgeler ne anlatıyor?

Kartalkaya'daki otelin son iki katı kaçak mıydı? Belgeler ne anlatıyor?

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2025 13:41
78 cana mezar olan Bolu'daki Grand Kartal Otel ile ilgili ihmaller zincirine bir yenisi daha eklendi. 12 katlı otelin son 2 katının kaçak olduğu iddia edildi. Kral dairesinin ve otel personeline ait odaların olduğu katlar en çok can kaybının yaşandığı yerler oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya ve avukat Zeki Arıtürk değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kartalkaya’daki otelin son iki katı kaçak mıydı? Belgeler ne anlatıyor?
Katar’dan Gazzeli çocuklara eğitim desteği!
Katar’dan Gazzeli çocuklara eğitim desteği!
Tartus Limanı sözleşmesinin iptali!
Tartus Limanı sözleşmesinin iptali!
Otel faciasında belgeler ne anlatıyor?
Otel faciasında belgeler ne anlatıyor?
İşte Ayşe Barım’ın Gezi görüntüleri!
İşte Ayşe Barım’ın Gezi görüntüleri!
Felaketi getiren ihmaller zinciri!
Felaketi getiren ihmaller zinciri!
Otel ile belediye arasında dönen dilekçeler!
Otel ile belediye arasında dönen dilekçeler!
Diyarbakır Gaffar Babasını anıyor
Diyarbakır "Gaffar Babasını" anıyor
Elazığ’da Çelik ailesi TOKİ konutlarında güvenle yaşıyor
Elazığ'da Çelik ailesi TOKİ konutlarında güvenle yaşıyor
Yangın faciasında ihmaller ve sistemsel reformlar!
Yangın faciasında ihmaller ve sistemsel reformlar!
Servis şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
Servis şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım!
Ölüm otelinden akılalmaz paylaşım!
Faciaının önlenmenin bedeli 50 bin TL!
Faciaının önlenmenin bedeli 50 bin TL!
Daha Fazla Video Göster