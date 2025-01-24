Kartalkaya’daki otelin son iki katı kaçak mıydı? Belgeler ne anlatıyor?

78 cana mezar olan Bolu'daki Grand Kartal Otel ile ilgili ihmaller zincirine bir yenisi daha eklendi. 12 katlı otelin son 2 katının kaçak olduğu iddia edildi. Kral dairesinin ve otel personeline ait odaların olduğu katlar en çok can kaybının yaşandığı yerler oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya ve avukat Zeki Arıtürk değerlendirdi.

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