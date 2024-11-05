Kartal sokakları çöpten geçilmiyor! İBB işçilerin grevini kırmaya çalışıyor

Kartal Belesiyesi'ndeki temizlik işçilerinin hak arayışı sürüyor. Günlerdir devam eden grev sonucunda Kartal içler acısı bir hal aldı. Çöpler toplanmadığı için ilçenin neredeyse hiçbir sokağına adım atılamıyor. Çevre kirliliği kötü koku cabası. İBB ise işçilerin hak arayışın kırmak için bölgeye başka araçlar gönderiyor.

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