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Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi! Maaşını zamanında alamayan 2 bin 300 personel belediyeye tepkili

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 15:59
İzmir'de Karşıyaka Belediyesinde maaş krizi büyüyor. 2 bin 300 belediye çalışanı maaşlarının düzenli ödenmesini istiyor. Maaşları zamanında ödenmeyen personel yönetime tepki gösteriyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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