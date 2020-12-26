Karneler nasıl verilecek? Karneler nasıl dağıtılacak? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 4-22 Ocak tarih aralığında sınava girmeyen öğrenciler için yüz yüze sınav yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan değerlendirmeye göre 4 Ocak'ta yapılması planlanan yüz yüze sınavlar için koronavirüs nedeniyle ertelenme kararı alındı. Peki karne notları nasıl verilecek? Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmede bulundu.

Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu açıklamaları:

"Bireyin sağlığı ile bireyin geleceği arasında dengeyi kuramazsanız bir felakete yol açabilirsiniz. Böyle bir uyarı yapmıştı Birleşmiş Milletler. Biz bunu Türk Eğitim Derneği olarak çok önemsiyoruz.

Eylül döneminde Milli Eğitim Bakanlığı notları kaldırdı ve kanaat notu üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Maalesef veliler ve çocuklar bu koşulların neler doğuracağını tam bilmediği için öğrencilerin çoğu dersleri bıraktı.

Eğitimde zincir kazanımlar vardır. Milli Eğitim Bakanlığı bunu bildiği için en azından bir sınavın yüz yüze yapılması kararını almıştı. Ancak ertelendi. Diğer sınavlar yüz yüze yapıldı, kontrollü yapıldı ve ciddi bir risk ile karşı karşıya kalmadık.

Küçük guruplar halinde kısa sürede olsa arkadaşlarını görsünler ve karneler yüz yüze verilsin istedik. Ancak bu koşullarda karneler de yüz yüze verilemeyecek. Daha önümüzde bir süreç var. Bu süreçte arar kararlar alınabilir."