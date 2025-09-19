19 Eylül 2025, Cuma

Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Giriş: 19.09.2025 15:04
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Erdem bölgeden notları aktardı.
