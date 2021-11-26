Karamollağlu darbecilere sahip çıktı

Saaadet Partisi’ni 2001 yılında Necmettin Erbakan kurdu. 28 Şubat’ın en mağduru, Necmettin Erbakan’ın Refah Partisi’nin devamı Saadet Partisi. Partinin yeni Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun katıldığı televizyon programında bu döneme ilişkin bir açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, 28 Şubat davasında ceza alan darbeci generalleri savunarak “Ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum” dedi.

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