26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karamollağlu darbecilere sahip çıktı

Karamollağlu darbecilere sahip çıktı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2021 16:55
Saaadet Partisi’ni 2001 yılında Necmettin Erbakan kurdu. 28 Şubat’ın en mağduru, Necmettin Erbakan’ın Refah Partisi’nin devamı Saadet Partisi. Partinin yeni Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun katıldığı televizyon programında bu döneme ilişkin bir açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, 28 Şubat davasında ceza alan darbeci generalleri savunarak “Ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karamollağlu darbecilere sahip çıktı
Karamollağlu darbecilere sahip çıktı
Alsancak Mustafa Denizli Stadı açıldı
Alsancak Mustafa Denizli Stadı açıldı
Kavala’nın tutukluğuna devam kararı
Kavala'nın tutukluğuna devam kararı
Devlet sözünü tuttu!
Devlet sözünü tuttu!
Ayasofya Camii’nde gizemli parşömenler!
Ayasofya Camii’nde gizemli parşömenler!
14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu?
14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu?
Bakan Akar Ege Ordusu’nda
Bakan Akar Ege Ordusu'nda
Etiketler daha kolay okunacak!
Etiketler daha kolay okunacak!
DEVA Partili Gürcan gözaltında
DEVA Partili Gürcan gözaltında
40 bin sağlık personeli alınacak!
40 bin sağlık personeli alınacak!
Kılıçdaroğlu’na tepki: Böyle bir fütursuzluk olabilir mi?
Kılıçdaroğlu’na tepki: Böyle bir fütursuzluk olabilir mi?
Başkan Erdoğan’dan kritik ziyaret
Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret
Daha Fazla Video Göster