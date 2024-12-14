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Karakozak Köyü PKK’dan temizlendi! İşte bölgeden son detaylar

Karakozak Köyü PKK’dan temizlendi! İşte bölgeden son detaylar

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.12.2024 10:39
Karakozak Köyü'nü terörden Suriye Milli Ordusu, Süleyman Şah Türbesi’nin olduğu yeri PKK’dan arındırdı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

Münbiç'in batı yakasında, Fırat Nehri kıyısında bulunan A Haber ekibi, bölgedeki son durumu aktardı. Suriye Milli Ordusu (SMO), Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek için müşterek bir operasyon hazırlığı içerisinde.

KAMİKAZE DRONE SALDIRISI

Muhabirimiz Barış Türel ve kameraman Senat Destanoğlu, riskli bölgeden bildirdi. Ekibimiz bulunduğu noktaya PKK/YPG tarafından düzenlenen kamikaze drone saldırısına da tanık oldu. Saldırının ardından bölgede dumanlar yükselirken, zaman zaman silah ve drone sesleri duyulmaya devam etti.

OPERASYONUN ÖNÜ AÇILDI

SMO birlikleri, olası saldırılara karşı teyakkuz halinde bölgede konuşlandı. Karakozak Köprüsü'nün kontrol altına alınmasıyla, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu eski alana yönelik operasyonun da önü açıldı. Türbenin, 2015 yılında DEAŞ tehdidi nedeniyle Türkiye sınırına taşındığı, operasyonla birlikte eski yerine geri taşınmasının planlandığı belirtildi.

BÖLGEDEN KAÇAN PKK SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Barış Türel, SMO mensuplarından biriyle görüşerek operasyon hakkında bilgi aldı. SMO mensubu, PKK/YPG'nin ateşkes antlaşmasına rağmen bölgeye saldırı düzenlemeye devam ettiğini ifade etti. Operasyonun başlama zamanının henüz netlik kazanmadığı, ancak hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. A Haber ekibi, bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

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