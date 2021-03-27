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0){for(t=0;t
27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Karadeniz'deki vaka artışının nedeni ne? Turuncu kategorideki İstanbul'da tedbirlere uyuluyor mu? Karadeniz'deki vaka artışının nedeni ne? Turuncu kategorideki İstanbul'da tedbirlere uyuluyor mu? Giriş: 27.03.2021 10:27 Güncelleme:27.03.2021 10:27 Yurt genelinde 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmeyle birlikte, bu hafta dördüncü kez cumartesi gününe kısıtlamasız giriyoruz. Turuncu kategoriyle yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da tedbirlere uyuluyor mu? A Haber muhabiri Emirhan Ergen'e detayları aktardı. Karadeniz Bölgesi’nde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. Özellikle Samsun vaka sayılarının en yüksek olduğu kent. Uzmanlar bölgedeki vaka artışını İngiliz mutantına bağlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım anlattı. DİĞER