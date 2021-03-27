Karadeniz'deki vaka artışının nedeni ne? Turuncu kategorideki İstanbul'da tedbirlere uyuluyor mu?

Yurt genelinde 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmeyle birlikte, bu hafta dördüncü kez cumartesi gününe kısıtlamasız giriyoruz. Turuncu kategoriyle yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da tedbirlere uyuluyor mu? A Haber muhabiri Emirhan Ergen'e detayları aktardı. Karadeniz Bölgesi’nde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. Özellikle Samsun vaka sayılarının en yüksek olduğu kent. Uzmanlar bölgedeki vaka artışını İngiliz mutantına bağlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım anlattı.