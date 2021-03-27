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Karadeniz'deki vaka artışının nedeni ne? Turuncu kategorideki İstanbul'da tedbirlere uyuluyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2021 10:27
Güncelleme:27.03.2021 10:27
Yurt genelinde 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmeyle birlikte, bu hafta dördüncü kez cumartesi gününe kısıtlamasız giriyoruz. Turuncu kategoriyle yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da tedbirlere uyuluyor mu? A Haber muhabiri Emirhan Ergen'e detayları aktardı. Karadeniz Bölgesi’nde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. Özellikle Samsun vaka sayılarının en yüksek olduğu kent. Uzmanlar bölgedeki vaka artışını İngiliz mutantına bağlıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım anlattı.

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