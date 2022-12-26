Karadeniz'deki dev doğal gaz keşfi! Yeni rezerv ile Türkiye'nin eli daha da güçlenecek

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Türkiye'nin keşfettiği yeni doğal gazın miktarına ilişkin detayları paylaştı. Toplam 710 milyar metreküpün ne anlama geldiğini A Haber ekranlarına konuşan TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener anlattı. Akyener "Karadeniz'de eğer 200 milyar metreküplük bir keşif daha olursa Azerbaycan'ın en büyük doğal gaz sahasının miktarına erişmiş olacağız." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dışarıdan aldığı gazlarla ilgili kontratların son tarihlerinin yaklaştığı söyleyen Akyener "İran'dan gaz alırken artık daha tok bir alıcı olarak masaya oturacağız. Böyle büyük bir kaynağa sahip olmak Türkiye'nin elini çok güçlendirecek." dedi. İşte detaylar...