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Karadeniz’de sağanak sonrası sel! Tokat’ta sanayi sitesini su bastı

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 15:42
Son dakika haberleri… Karadeniz’de sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Tokat'taki sanayi sitesini su bastı. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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Tokat’ta sanayi sitesini su bastı
Tokat’ta sanayi sitesini su bastı
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