Karadeniz’de ne kadar mayın var? Demirli mayın ve dip mayın arasındaki fark ne?

Karadeniz'de mayın paniği devam ediyor. Peki bu mayınlar nereden ve nasıl sürüklendi? Deniz mayınları Karadeniz'de nasıl sürükleniyor? Mayınların imhası nasıl yapıyor? Karadeniz'de ne kadar 'serseri mayın' var? Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.

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