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Karadeniz’de ne kadar mayın var? Demirli mayın ve dip mayın arasındaki fark ne?

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 14:16
Karadeniz'de mayın paniği devam ediyor. Peki bu mayınlar nereden ve nasıl sürüklendi? Deniz mayınları Karadeniz'de nasıl sürükleniyor? Mayınların imhası nasıl yapıyor? Karadeniz'de ne kadar 'serseri mayın' var? Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.
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