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Karadeniz'de ABD-Rusya gerilimi

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 08:46
Rusya'ya ait SU-27 savaş uçağı, ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracına çarptı, enkazlar Karadeniz'e düştü. Beyaz Saray'dansa "ABD uçağı kimse için tehdit oluşturmuyor" açıklaması geldi. Konuya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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