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Karadeniz gazı nasıl karaya ulaşacak? Türkiye doğal gazı nasıl çıkaracak?

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Giriş: 26.06.2022 22:02
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda '100 Saniyede 100 Yılın Projesi' sloganıyla Karadeniz'deki doğal gazın nasıl çıkarılacağına ilişkin bir video paylaştı. Bakan Dönmez "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye doğal gazı nasıl çıkaracak? İşte detaylar...
Karadeniz gazı nasıl karaya ulaşacak?
Karadeniz gazı nasıl karaya ulaşacak?
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