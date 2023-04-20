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Karadeniz gazı için geri sayım! Başkan Erdoğan bağımsızlık ateşini yakacak

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 13:23
20 Ağustos 2020 tarihinde Fatih sondaj gemisinden gelen müjde ile başladı Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık ateşini yakma serüveni. Aradan geçen zamanda derin sondaj çalışmaları yapıldı borular döşendi ve gaz karaya ulaştırıldı. Başka Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 20.23’te yakma işlemini yapacak ve Türkiye yerli gazına kavuşacak.
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