30 Aralık 2022, Cuma
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Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç Türkiye'de! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kritik toplantı sonrası ikili basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...