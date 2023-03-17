17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karacasu’da konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?

Karacasu’da konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 12:25
Kahramanmaraş Karacasu'da konteyner kent çalışmaları sürüyor. 5 etaptan oluşan konteyner kentin bir ve üçüncü etabı hizmete girdi. Birinci etapta 117, üçüncü etapta 230 aile barınıyor. 3 öğün yermek servisi, psikososyal destek, sağlık taramaları yapılıyor. Karacasu konteyner kentte 5 etapta 400'ü prefabrik bin 464 ünite olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnşaat demirine ’Darphane’ takibi
İnşaat demirine 'Darphane' takibi
Konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?
Konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?
CHP’nin HDP sempatisi
CHP’nin HDP sempatisi
’’HDP öncülük edecek’’
''HDP öncülük edecek''
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Faizler ve cezalar silinecek
Faizler ve cezalar silinecek
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Moskova’da 4’lü toplantı ertelendi!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Terörle mücadeleden vazgeçme sözü!
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
Alkış tartışması! TBMM’de yüksek tansiyon
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
CHP-HDP görüşmesi ertelendi
Deprem bölgesinde sel alarmı
Deprem bölgesinde sel alarmı
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Yangında kül olan cami ibadete açılıyor
Daha Fazla Video Göster