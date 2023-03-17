Karacasu’da konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?

Kahramanmaraş Karacasu'da konteyner kent çalışmaları sürüyor. 5 etaptan oluşan konteyner kentin bir ve üçüncü etabı hizmete girdi. Birinci etapta 117, üçüncü etapta 230 aile barınıyor. 3 öğün yermek servisi, psikososyal destek, sağlık taramaları yapılıyor. Karacasu konteyner kentte 5 etapta 400'ü prefabrik bin 464 ünite olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol değerlendirdi.

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