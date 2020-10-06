Karabağ’da son durum! Azerbaycan 30.000 askerin katıldığı dev operasyonu başlattı

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Memleket Meselesi programında Karabağ Harekatı’ndaki son durumu aktardı. Bugün Ermenistan’a ait çok sayıda tankın imha edildiğini kaydeden Kerim Ulak, bölgede 30.000 askerin katıldığı dev bir harekatın başladığını bildirdi. Şu ana kadar toplam 25 noktanın kurtarıldığını vurgulayan Ulak, her biri 1.5 milyon dolar değerinde olan 5 adet T-72 tankının ele geçirildiğini açıkladı.