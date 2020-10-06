07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karabağ’da son durum! Azerbaycan 30.000 askerin katıldığı dev operasyonu başlattı

Karabağ’da son durum! Azerbaycan 30.000 askerin katıldığı dev operasyonu başlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2020 22:41
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Memleket Meselesi programında Karabağ Harekatı’ndaki son durumu aktardı. Bugün Ermenistan’a ait çok sayıda tankın imha edildiğini kaydeden Kerim Ulak, bölgede 30.000 askerin katıldığı dev bir harekatın başladığını bildirdi. Şu ana kadar toplam 25 noktanın kurtarıldığını vurgulayan Ulak, her biri 1.5 milyon dolar değerinde olan 5 adet T-72 tankının ele geçirildiğini açıkladı.
Paşinyan'ın talepleri Rusya ve AB'ye sökmez!
Paşinyan'ın talepleri Rusya ve AB'ye sökmez!
Karabağ’da son durum!
Karabağ’da son durum!
Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıkladı
Azerbaycan teröristlerin ses kayıtlarını paylaştı
Azerbaycan teröristlerin ses kayıtlarını paylaştı
Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor
Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor
KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş özleminin biteceğini duyurdu
KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş özleminin biteceğini duyurdu
Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
Müzisyen Garo Mafyan A Haber’e konuştu
Müzisyen Garo Mafyan A Haber’e konuştu
Kılıçdaroğlu'ndan garip açıklama!
Kılıçdaroğlu'ndan garip açıklama!
Kırgızistan'da sivil darbe girişimi mi?
Kırgızistan'da sivil darbe girişimi mi?
Başkan Erdoğan'dan Macron'a çok sert tepki: Sen kimsin?
Başkan Erdoğan'dan Macron'a çok sert tepki: Sen kimsin?
CHP'li İBB'den 15 Temmuz Şehitleri'ne saygısızlık
CHP'li İBB'den 15 Temmuz Şehitleri'ne saygısızlık
Daha Fazla Video Göster