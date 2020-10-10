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Karabağ’da ateşkes başladı! Ateşkes ne anlama geliyor ve neler yaşanacak? Uzmanlar A Haber’de cevapladı

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Giriş: 10.10.2020 12:32
Güncelleme:10.10.2020 12:41
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 saat süren görüşmelerin neticesinde 12 saatlik ateşkes ilan edildi ve ateşkes saat 12’de başladı. Ermenistan hem ateşkese saatler kala hem de ateşkes başladıktan kısa bir süre sonra alçak yüzünü gösterdi ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Süreç içerisinde SİHA’ların desteğiyle 30’a yakın yerleşim yerini kurtaran Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan çareyi teröristlerde aradı. Peki bu terör guruplarının taşınması nasıl oldu ve nasıl kullanılıyor? Ermenistan ateşkese uyacak mı? Ateşkes sırasında Ermenistan SİHA’lara karşı çare üretebilir mi? Tüm bu soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler verdi.

"GEREKLİ CEVABI ALACAKLARDIR"

Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Teröre destek vermek devletleri hukuken sorumlu tutar. 'Arap Baharı'ndan sonra 'Türkiye sınırlarını korumuyor' diye eleştirdiler koruduğumuz zaman yine eleştirdiler ancak Yunanistan, Suriyeli sivil halka ateş açtı görmezden geldiler. Türkiye'ye çirkin iftiralar attılar ancak ispat edemediler. Ancak sahada paralı askerleri kullanıyorlar. Ermenistan ve PKK'nın birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Yunanistan'ın PKK'lıları taşıdığı görünüyor. Bunlar sonunda ispatlanacaktır ve Birleşmiş Milletler de gerekli cevabı alacaklardır." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN SON DERECE OLUMLU İLERLİYOR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, "Olaya baktığımız zaman geçici bir durum. Esir ve cenaze değişimleri için yapılan bir durum söz konusu. Moral ve motivasyon üstünlüğü tamamen Azerbaycan tarafına geçtiğini söyleyebiliriz. Biz savaştan yana ya da kan dökülmesinden yana değiliz. Azerbaycan'ın son derece olumlu şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz" dedi.

"ERMENİSTAN ÇARE BULAMAZ"

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Türk SİHA'ları savaşın çehresini değiştirdi. Azerbaycan'ın İsrail'den aldığı kamikazeler radar sistemlerini yok ediyor. 12 saatli ateşkes sürecinde Ermenistan tarafı bu duruma bir çare bulamaz. SİHA'ların başarısı devam edecektir. Bu öyle kolay bulunacak bir durum değil." diye konuştu.

"İNSANİ ATEŞKES ANLAŞMASI"

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, "Ortada siyasi olarak bir ateşkes anlaşması yok insani bir ateşkes anlaşması var. Siyasi olarak süreç devam edecek. Şu anda ateşkes ile Ermenistan'ın kazandığını ya da Azerbaycan'ın kaybettiğini söyleyemeyiz. Anlaşmanın maddelerinde Minks Gurubuna atıflar yapılıyor ve devam edeceği belirtiliyor." şeklinde konuştu.

Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Terter ve Ağdama ateş açılıyor SON DAKİKA: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR! AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: TERTER VE AĞDAM'A ATEŞ AÇILIYOR
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı: Dağlık Karabağdaki ateşkes başladı! Türkiyeden ilk açıklama SON DAKİKA: AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ANLAŞTI: DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ATEŞKES BAŞLADI! TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA
Son dakika: Ateşkes sonrası ilk temas! Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik görüşme! SON DAKİKA: ATEŞKES SONRASI İLK TEMAS! TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME!

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