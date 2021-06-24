Kara para kavgasının asıl sebebini açıkladı! CHP medyası neden birbirine girdi?

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Yılmaz Özdil – Uğur Dündar kavgasıyla ortaya çıkan muhalif medyadaki kara para skandalı değerlendirildi. Program konuğu AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Dündar’ın Özdil’e verdiği cevaptaki tansiyona dikkat çekerek, ‘’Aslında Uğur Dündar olayı yalanlamıyor, sanki suçüstü olmuş gibi çok heyecanlı, aksiyonlu bir konuşma yapıyor.’’ ifadelerini kullanırken, muhalif medyadaki düzenin karanlık eller vasıtasıyla Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üstüne inşa edildiğini ve söz konusu kavganın para dağılımı üstünden tezahür ettiğini belirtti.

A Haber'de CHP medyasının içinde bulunduğu utanç verici vaziyet masaya yatırıldı. Program konuğu AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz söz konusu skandalla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

AK Partili vekil Mustafa Açıkgöz'ün açıklamaları şu şekilde:

Aslında Uğur Dündar olayı yalanlamıyor, sanki suçüstü olmuş gibi çok heyecanlı, aksiyonlu bir konuşma yapıyor. Aslında suçun göstergesi bu. Şunu görmemiz lazım; Türkiye'deki muhalif medya düzeni özellikle Gezi kalkışması ve 17-25 Aralık kumpasından sonra Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üstüne dizayn edildi.

''TEK BİR AMAÇLARI VARDI!''

Aslında muhalif medyanın kuruluş tarihleri, kimlerin fonlandığı, özellikle karanlık ellerin FETÖ'vari yapıların ve dış güçlerin bu medyanın da tek bir amacı vardı Türkiye karşıtlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bunu çok iyi görürsek olayları çözmemiz de daha da kolay olacaktır.

''SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR''

Dediğim gibi Uğur Dündar'ın böyle bir heyecanı, bunlar hep bize özgür medya gibi laflardan bahsederken kendileri suçüstü yakalandılar. Bu karanlık ellerin ve CHP'nin de bunun neresinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Milletimizin bilmesi gereken şey bu belediyelerden topladığı paraların, milletvekili aracılığıyla buharlaşması gibi enteresan şeyler var. Yıllardır bizlere özgür basını, medya bağımsızlığını güzelleme yapan insanların geldiği konumu görmek çok önemli. 17-25 kumpası ve Gezi olaylarından sonra oluşan internet haberciliği, medya, TV kuruluşlarının hangi karanlık ellerden tarafından kuruldukları, neyi amaçladıkları çok önemli.

''BU KAVGANIN NEDENİ…''

Bunların hepsi şimdi patlak verdi. Aslında bu kavganın bir nedeni de bu kaybolan paranın kimin nereden ne kadar aldığı ve paranın kimde kaldığıdır.