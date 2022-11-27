Kara harekatı ne zaman başlayacak? Mehmetçik "harekat" emri bekliyor

Mehmetçik Pençe-Kılıç Hava Harekatının ardından olası bir kara operasyonu için tetikte bekliyor. Sınır hattında hazırlıklar sürüyor. Sınırda hareketlilik var mı? Bölgedeki son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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