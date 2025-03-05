05 Mart 2025, Çarşamba
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Kara Atmaca seyir füzesi rekor tazeledi! 400 KM’yi geçti
Karadan karaya seyir füzesi "Kara Atmaca" en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi. 400 Kilometre menzil kat ederek testi başarıyla tamamlayan Kara Atmaca’nın tüm özelliklerini Memleket Meselesi programına konuk olan güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın anlattı.