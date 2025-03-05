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Kara Atmaca seyir füzesi rekor tazeledi! 400 KM’yi geçti

Kara Atmaca seyir füzesi rekor tazeledi! 400 KM’yi geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 12:42
Karadan karaya seyir füzesi "Kara Atmaca" en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi. 400 Kilometre menzil kat ederek testi başarıyla tamamlayan Kara Atmaca’nın tüm özelliklerini Memleket Meselesi programına konuk olan güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın anlattı.
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Kara Atmaca seyir füzesi rekor tazeledi! 400 KM’yi geçti
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